В Ярославле на Октябрьском мосту расходится деформационный шов

В ближайшие дни специалисты выедут на объект. ФОТО: группа "Единая диспетчерская служба Ярославля" во ВКонтакте

На Октябрьском мосту расходится деформационный шов. О данном факте обеспокоенные водители сообщили в Единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии города.

- На Октябрьском мосту деформационный шов расходится. Гайки требуется подтянуть, а где-то вновь установить. Идет износ активный. Плюс деформация самой конструкции. Речь о шве, который находится ближе к Дачной, - написали ярославцы.

Городские власти ответили, что о проблеме уже знают.

- В ближайшие дни выедем по данному адресу, после этого будем принимать дальнейшее решение, - прокомментировали ситуацию в Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ.

Придется ли закрывать мост для устранения дефектов, пока неизвестно.