В Ярославле ищут хулиганов, разбивших двери в здании регионального правительства

Двери центрального входа от рук вандалов не пострадали. Фото: Правительство Ярославской области

В ночь с 7 на 8 сентября неизвестные разбили стеклянную дверь здания правительства Ярославской области. Вход был поврежден со стороны улицы Кирова. Фотография разбитой двери и осколков битого стекла опубликовал один из телеграмм-каналов.

В настоящее время полиция ведет проверку по факту данного хулиганства. Вполне возможно, что их удастся установить: здание оборудовано камерами видеонаблюдения еще с той поры, когда в 1990-х его повадились разрисовывать граффитчики.

Надо отметить, что сотрудники регионального правительства сумели устранить последствия хулиганства довольно оперативно. Большинство работающих в региональном правительстве сотрудников о разбитых дверях даже не знали.

- На работу пришли в 8.20. Заходили со стороны улицы Кирова. Все было в порядке, - рассказали в одном из управлений.