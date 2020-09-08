В Ярославле насмерть сбили велосипедиста

ДТП произошло вчера, 7 сентября, около 17:40 на улице Фабричное шоссе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ДТП произошло вчера, 7 сентября, около 17:40 на улице Фабричное шоссе в Красноперекопском районе. По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21150» сбил велосипедиста. От полученных травм 59-летний мужчина скончался на месте.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Полиция просит водителей в периоды, когда количество велосипедистов на дороге увеличивается, быть предельно внимательными и аккуратными, чтобы вовремя заметить велосипед.

Велосипедисты же в свою очередь должны помнить о том, что с 14 лет разрешено двигаться по велосипедной или велопешеходной дорожке, если ее нет, то по правому краю дороги в один ряд. Ездить по обочине можно, если это не создает помех. По пешеходному переходу велосипедисты должны идти пешком и вести велосипед рядом с собой.