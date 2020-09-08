Ярославские льготники могут отказаться от денежной компенсации в пользу соцпакета

Отказаться от денежной компенсации в пользу соцпакета можно до 1 октября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ярославской области льготники, которые ранее выбрали денежную компенсацию, могут отказаться от нее в пользу соцпакета.

- Сохранение соцпакета - это в первую очередь забота о себе, о своем здоровье. Денежная компенсация составлять 1155 рублей. На эти деньги льготники не могут позволить себе купить все лекарства, выписанные врачом. Средняя стоимость рецепта в настоящее время 1500 рублей, но есть и препараты, стоимость которых доходит до 500 тысяч за одну упаковку, - отметила заместитель директора регионального департамента здравоохранения и фармации Надежда Корзина.

Соцпакет в свою очередь включает лекарства, назначенные врачом, санаторно-курортное лечение и компенсацию проезда на поезде до места лечения.

Изменить свое решение льготники могут до 1 октября. Для этого необходимо подать заявление в Пенсионный фонд.