Ярославцы стали реже жениться и разводиться

С января по июнь 2020 года в регионе заключили 2185 браков и зарегистрировали 1628 разводов Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Ярославской области стали реже жениться и разводиться.

Согласно данным Ярославльстата, с января по июнь 2020 года в регионе заключили 2185 браков и зарегистрировали 1628 разводов. Для сравнения, в прошлом году за первое полугодие в брак вступили 2983 пары, а развелись 2630.

Возможно, на статистику повлияли коронавирусные ограничения. Напомним, со 2 апреля до 1 июня в ЗАГСах был приостановлен прием заявлений на регистрацию и расторжение брака.

Естественная убыль населения в первом полугодии 2020-го увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 927 человек. В январе-июне родилось на 467 детей меньше, чем в 2019-ом. Число умерших при этом увеличилось на 460 человек.