В Ярославской области фура врезалась в стадо кабанов

Водителю придется заплатить штраф за сбитых животных. ФОТО: группа «Национальный парк «Плещеево Озеро» во ВКонтакте

ДТП произошло 4 сентября около четырех часов утра на 130 километре трассы М-8 в Переславском районе. О случившемся рассказали в группе «Национальный парк «Плещеево Озеро» в социальной сети.

- На участке между Глебовским и Щелканкой большегрузная фура врезалась в стадо кабанов, которые перебегали дорогу. Погибли два четырехлетних самца. Ситуацию усугубляет тот факт, что наезд был совершен в зоне действия знака «Дикие животные», - говорится в сообщении.

Водитель машины сообщил о происшествии в ГИБДД. На место ДТП прибыли не только дорожные инспекторы, но и районный охотовед Владимир Гуров, который составил акт о гибели животных.

Теперь по закону водителю придется возместить материальный ущерб за сбитых кабанов.