Игрока ярославского «Локомотива» признали лучшим нападающим недели

Лучшим нападающим недели стал Магнус Пяярви-Свенсон. ФОТО: группа "Хоккейный клуб "Локомотив" во ВКонтакте

КХЛ определила лучших игроков первой недели чемпионата.Лучшим нападающим стал игрок «Локомотива» Магнус Пяярви-Свенсон.

В двух матчах, против московского «Спартака» и хабаровского «Амура», хоккеист набрал 4 (2+2) очка по системе «гол + пас». Одна из заброшенных форвардом шайб в ворота «Спартака» стала победной. Также Пяярви-Свенссон нанес 10 бросков по воротам (это лучший результат недели среди нападающих). Показатель полезности игрока - «+3».

На этой неделе «Локомотив» сыграет на выезде с «Динамо» (9 сентября) и СКА (10 сентября). В воскресенье, 13 сентября, ярославская команда проведет домашний матч с «Трактором».