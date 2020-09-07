Житель Ярославской области вернул долг страховой компании спустя восемь лет

Не желая расставаться с двумя автомобилями, мужчина выплатил долг страховой компании Фото: Иван МАКЕЕВ

Эта история началась еще в 2012 году. Житель Тутаева попал в ДТП. Страховая компания оплатила причиненный автомобилю ущерб, а после подала иск в суд с требованием вернуть перечисленные деньги. Суд исковое заявление удовлетворил.

На основании судебного решения в июле 2012 года приставы возбудили исполнительное производство. Однако мужчина деньги страховой компании возвращать не стал. И вот спустя восемь лет неплательщика решили замотивировать на правильные действия.

- Приставы вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении двух автомобилей, которые находятся в собственности мужчины, а также предупредили должника об аресте имущества, - пояснили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

Принятые меры сработали. Через несколько дней мужчина полностью погасил долг. Запреты и ограничения с имущества сняли.