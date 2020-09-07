В Ярославле еще два класса одной из школ переводят на дистанционное обучение

У двух учеников школы №21 выявили коронавирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Два класса школы №21 Ярославля переводят на дистанционное обучение. У двух учеников тест на коронавирус дал положительный результат.

- Школьники, у которых выявили COVID-19, - дети из одной семьи. По предписанию Роспотребнадзора, на дистанционное обучение временно переведены учителя и ученики двух классов - 58 школьников и 2 педагога. В образовательном учреждении приняли все необходимые дезинфекционные меры, - сообщила первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева.

На дистанционном обучении оба класса будут находиться как минимум две недели. К очному режиму работы и учебы педагоги и школьники смогут вернуться, имея заключение врача и отрицательный анализ на коронавирус.