Ярославские приставы арестовали пассажирский теплоход

Начальную стоимость теплохода уже установили - 1,2 миллиона рублей. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Ярославской области

В Ярославле судебные приставы наложили арест на пассажирский теплоход.

Как рассказали в пресс-службе регионального УФССП, ярославская компания, которой принадлежит судно, на платила за его стоянку в затоне. Фирма, с которой владелец заключал договор, обратилась в суд с требованием возместить убытки.

Суд постановил в качестве залога взыскать судно, предназначенное для перевозки пассажиров и грузов и построенное в 2013 году. Исполнять судебное решение ответчик не спешил и всячески устранялся от оплаты долга. В результате пристав выехал в речной порт и наложил на теплоход арест.

Если владелец судна в ближайшее время не погасит задолженность, то имущество выставят на торги. Начальную стоимость теплохода уже установили - 1,2 миллиона рублей.