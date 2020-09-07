В столкновении четырех машин в Ярославле пострадала женщина

Один из автомобилей серьезно пострадал. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле!" во ВКонтакте

Сегодня, 7 сентября, около 8:20 на проспекте Машиностроителей у ТЦ «Глобус» столкнулись сразу четыре автомобиля: «Лада Приора», ВАЗ-2112, «Рено» и «Мазда».

По фотографиям, которые очевидцы ДТП выложили в социальных сетях, видно, что от удара машины раскидало в разные стороны. По этой причине на проспекте образовалась огромная пробка.

По информации пресс-службы УМВД России по Ярославской области, в результате аварии пострадала женщина. С травмами ее доставили в больницу.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.