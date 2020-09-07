На этой неделе в Ярославль придет настоящая осенняя погода

В Ярославле ожидается похолодание и затяжные дожди Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ярославль на смену теплым дням, которыми жители города наслаждались на прошлой неделе, придет настоящая осенняя погода. Синоптики обещают похолодание и дожди.

Уже завтра, 8 сентября, ожидается снижение температуры до +19 градусов днем и +9 ночью, говорит прогноз Гидрометцентра России. К концу недели дневная температура опустится до +14, ночная - до +7.

Кроме того, уже сегодня, 7 сентября, метеорологи обещают дожди, которые затянутся как минимум до конца недели. Будем надеяться, что городские ливневки в этот раз не подведут и ярославцам не придется «плавать».