КПРФ: выбор верного пути

Выбор - между капитализмом и социализмом

По словам Юрия Афонина, он отправился в поездку по регионам центра России, чтобы поддержать коллег. Ближайший единый день голосования - 13 сентября - очень важен. Дело в том, что в этот день будет решаться не судьба отдельных кандидатов в депутаты или в губернаторы 16 регионов. Во многом решаться будет судьба страны, поскольку Россия стоит на пороге крупной федеральной избирательной компании - выборов в депутаты Госдумы РФ 2021 года.

- Это будет выбор не между отдельными кандидатами или даже новыми партиями, которые создаются под эгидой Кремля. Выбирать мы будем путь развития страны, - говорит Афонин. -

Возможных путей – два. Один – то, что мы видим в стране сейчас, то есть путь капиталистический со всеми вытекающими последствиями. Второй – построение общества социальной справедливости, социализма XXI века, который позволит стране развиваться.

Все, что происходит сейчас в мире, показывает, что капитализм испытывает серьезный кризис. Те же события в США любят показывать, как столкновения на расовой почве, но на самом деле они происходят на почве социальной. В одном из репортажей афроамериканка, отвечая на вопрос о том, чего она хочет, ответила: «Я хочу бесплатного образования и доступного здравоохранения».

- Именно этого, наверное, желают для себя и своих семей жители всего мира. Капитализм таких возможностей не дает. Растет социальное расслоение. И даже в условиях коронавируса и кризиса в экономике богатые становятся еще богаче, а обычные люди погружаются в пучину бедности. Мы видим это в нашей стране, - отмечает Юрий Афонин.

России нельзя буксовать!

Даже официальные данные Росстата говорят, что в этом году зафиксирован рекордный рост безработицы до 6,5 процента. Это 5 миллионов человек! Такого не было раньше, а мы при этом понимаем, насколько велика неофициальная, скрытая безработица.

Этот год показывает и самую большую убыль населения в Российской Федерации за последнее 10-летие. Задача улучшить демографическую ситуацию не реализуется.

-Мы все чувствуем, как растут цены. И это так - инфляция у нас в 10 раз выше, чем в странах Евросоюза, - отмечает Афонин. - Можно зафиксировать и тот факт, что вера в лучшее будущее и в развитие пропала у значительной части населения после очередной пенсионной реформы, «пенсионного ограбления». Людям стало окончательно ясно: власть заботится не о них, а о крупном олигархическом бизнесе.

Одним словом, сейчас дело даже не в отдельных личностях, за которые голосует избиратель, а в выборе пути. Если его не изменить, страна так и будет пробуксовывать в условиях очень серьезных вызовов - это демонстрируют и пандемия, и ситуация в Белоруссии. И вопрос в том, получат ли большинство в следующем составе российского парламента народно-патриотические силы, которые сейчас собирает КПРФ. «Иначе так и будем всей страной толочься на месте», - говорит Афонин.

Проблемы регионов

В условиях кризиса население регионов беднеет, а поступления в местные бюджеты сокращаются. По словам Юрия Афонина (кстати, сам он - из Тулы, города оружейников), КПРФ постоянно предлагает исполнительной власти пересмотреть межбюджетные отношения так, чтобы каждый уровень власти - федеральный центр, субъект федерации, местное самоуправление - получал от поступающих налогов свою треть.

К сожалению, этого не происходит. Почему? Отвечая на наш вопрос о мерах финансовой поддержки граждан в период пандемии, Юрий Афонин отметил:

- Мы считаем, что прямых выплат людям должно быть больше. Даже две выплаты родителям детей в возрасте до 16 лет поддержали не только эти семьи, но и производство и торговлю – эти деньги влились в экономику, и это было ощутимо. Но на большее сегодняшняя исполнительная власть, видимо, не способна. Ей сложно понять и то, что не стоило ограничивать возраст 16 годами - старшие школьники и студенты обходятся родителям дороже, чем младшеклассники. Казалось бы, это очевидные вещи. Но находящиеся у власти чиновники видят не людей, не реальную ситуацию в обществе и экономике, а свои цифры и интересы. А исправить это, поменять людей в правительстве могут только президент или большинство в Госдуме.

Как правильно голосовать

Юрий Афонин считает, что лучший способ защитить свой голос, не дать его украсть, - прийти на избирательный участок в день голосования, то есть 13 сентября

Дело в том, что досрочное голосование чревато подтасовками. Многодневное - тем более. А что касается голосования электронного, то эксперты говорят, что оно несет еще больше рисков - в том числе внешнего вмешательства, которое может совершаться и из-за рубежа.