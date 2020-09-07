В центре Ярославля под мусоровозом провалился асфальт

Инцидент произошел на улице Большая Октябрьская. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" во ВКонтакте

Инцидент случился сегодня, 7 сентября, утром на улице Большая Октябрьская. Очевидцы запечатлели произошедшее на камеры и выложили фотографии в социальных сетях.

- В центре города под мусоровозом провалился асфальт «безопасной и качественной дороги», - написал автор снимков.

Пользователи Сети отметили, что Большую Октябрьскую дорогу по нацпроекту еще не ремонтировали. При этом тротуар и часть дорожного полотна здесь латают ежегодно. Однако, несмотря на это, ямы продолжают появляться с завидным постоянством. Возможно, городским властям стоит обратить особое внимание на эту дорогу.