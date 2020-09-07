Ярославца будут судить за ДТП с двумя пострадавшими

Ярославцу грозит до трех лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

40-летний житель Ярославля предстанет перед судом. Мужчина обвиняется в нарушении ПДД, в результате которого два человека получили тяжелые травмы.

ДТП произошло 8 июля 2019 года. Около 17:20 на 239 километре трассы М-8 столкнулись «Лексус» и «Киа». В ходе следствия установили, что обвиняемый, находившийся за рулем «Лексуса», не учел сложные погодные условия, превысил скорость и не справился с управлением. Автомобиль вылетел на встречку и врезался в «Киа». В результате аварии водитель и пассажир второй машины получили множественные травмы.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области, обвиняемый свою вину полностью признал, добровольно возместил материальный ущерб и моральный вред, причиненный потерпевшим.

В настоящее время расследование завершено, дело передано в суд. Ярославцу грозит до трех лет лишения свободы.