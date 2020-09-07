В Ярославле проходят памятные мероприятия, посвященные погибшей команде «Локомотив»

Ежегодно в этот у могил хоккеистов на Леонтьевском кладбище возлагают цветы. Фото предоставлено 76.ру

Сегодня, 7 сентября, в Ярославле проходят памятные мероприятия, посвященные команде «Локомотив», погибшей в авиакатастрофе девять лет назад.

Ежегодно в этот день память трагически ушедших игроков, тренеров и сотрудников хоккейного клуба почитают в Успенском соборе. Здесь проходит служба и панихида. На Леонтьевском кладбище у могил хоккеистов ярославцы возлагают цветы. Мероприятия также состоятся и у мемориала, который установлен на месте трагедии в поселке Туношна.

Напомним, авиакатастрофа, унесшая жизни 44 человек, произошла 7 сентября 2011 года. Самолет Як-42Д, выполнявший рейс Ярославль - Минск, разбился при взлете из аэропорта Туношна.