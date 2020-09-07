Ярославна пустила родственника пожить в свою квартиру, а тот решил остаться там навсегда

Родственник отдал ярославне ключи от квартиры, когда в дело вмешались судебные приставы Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В семейно-жилищный конфликт, который родным людям не удалось разрешить мирным путем, пришлось вмешаться ярославским судебным приставам.

В суд обратилась жительница Красноперекопского района Ярославля. Женщина разрешила родственнику пожить некоторое время в ее квартире. Мужчина же решил поселиться там навсегда. Суд встал на сторону ярославны и обязал жильца съехать. Однако тот судебное решение проигнорировал.

- Мужчину предупредили о том, что в таком случае его будут выселять из незаконно занятой квартиры принудительно. После этого родственник освободил жилье и передал ключи владелице, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.