На ярославской окружной дороге столкнулись пять автомобилей

От удара один из автомобилей перевернулся. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" во ВКонтакте

ДТП произошло вчера, 6 сентября, около восьми часов вечера в районе деревни Зверинцы. По предварительной информации, столкнулись пять машин: «Тойота Королла», «Ниссан», «Фольксваген», «Опель» и грузовик «Даф».

В социальных сетях появились кадры с места аварии. На фотографиях видно, что серьезно пострадали две легковушки. Одна из них от удара перевернулась.

В результате ДТП с травмами госпитализировали троих человек: 36-летнего водителя «Тойоты» и двух пассажиров «Ниссана» - 27-летнюю женщину и 46-летнего мужчину. Еще два человека, пассажиры «Тойоты», получили незначительные ушибы. Мужчины смогут лечиться дома.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.