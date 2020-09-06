В Ярославской области ищут ушедшего из больницы мужчину

54-летний Василий Фролова ушел из больницы в Гаврилов-Яме 3 сентября. ФОТО: ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас"

В Ярославской области волонтеры поисково-спасательных отрядов ищут 54-летнего Василия Фролова. 3 сентября мужчина ушел из больницы в Гаврилов-Яме.

На вид пропавшему 55 лет, его рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые с сединой, глаза зеленые. Был одет в серую «олимпийку», черные брюки, на ногах - черные ботинки. Особые приметы: искривлен нос, есть шрам на лице.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Василия Фролова, просят позвонить в полицию или на горячую линию «ЯрСпаса» - 8-910-964-08-38.