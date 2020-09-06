В Ярославской области вынесли приговор экс-директору Угличского лесничества

С разрешения экс-директора на территории заказника вырубили деревья на 35 миллионов рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экс-директор Угличского лесничества Сергей Иванов признали виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Установили, что обвиняемый дал указание своим подчиненным подготовить разрешительные документы на вырубку леса на территории охраняемого заказника «Верхне-Волжский». В результате незаконной рубки деревьев государству был причинен материальный ущерб на сумму более 35 миллионов рублей.

Суд приговорил Сергея Иванова к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, в течение 2 лет экс-директор не может занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах государственной власти и органах местного самоуправления.