Назвали средней размер зарплаты в Ярославле

Размер средней зарплаты в январе-июне по городу составил 43846 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Размер средней зарплаты в январе-июне по городу составил 43846 рублей. Такие данные опубликовал Ярославльстат.

- Речь идет о заработной плате сотрудников организаций города без учета субъектов малого предпринимательства. В среднем этот показатель стал на 4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Размер реальной среднемесячной заработной платы с учетом роста цен на товары и услуги увеличился на 0,5%, - пояснили в ведомстве.

Кроме того, увеличился и средний размер пенсии – 15945 рублей. Это на 6,1% больше, чем в 2019 году, и на 4,7% выше среднего размера назначенных пенсий по области. С учетом изменения потребительских цен в реальном выражении пенсии выросли на 1,6%.

Величина прожиточного минимума на второй квартал 2020 года составляет 10742 рубля. Для трудоспособного населения - 11749 рублей, для пенсионеров - 8689, для детей – 10870.

Стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека в месяц составляет 4467 рубля по Ярославлю и 4462 - по области. С начала года этот показатель увеличился на 14,6%.