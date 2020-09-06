Ремонт одной из самых сложных дорог Ярославской области завершат в октябре

На дороге Толбухино - Уткино - Спас-Виталий идет капитальный ремонт Фото: Правительство Ярославской области

Речь идет о дороге Толбухино - Уткино - Спас-Виталий. Она, по словам заместителя директора регионального департамента дорожного хозяйства Дениса Замараева, считается одной из самых сложных. Здесь проводится капитальный ремонт с устройством новой дорожной одежды.

Сейчас на объекте демонтируют старое покрытие из железобетонных плит и кладут новое - из георешетки, песка, геотекстиля и щебеночно-песчаной смеси. Затем уложат два слоя асфальта.

У комиссии, которая на днях выезжала с проверкой, замечаний к технологии производства работ не возникло. Однако появились вопросы по срокам. Сдать дорогу должны в октябре. Чтобы завершить ремонт вовремя, подрядчик наращивает темпы - теперь на объекте работают четыре филиала компании.