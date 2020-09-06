Спасатели помогли ярославне снять кольцо с пальца

Кольцо раскусили, растянули в стороны, и безымянный палец был «освобожден». ФОТО: МКУ «Центр гражданской защиты» города Ярославля

К сотрудникам Центра гражданской защиты за помощью обратилась жительница Ярославля. На пальце женщины намертво застряло серебряное кольцо.

Спасатели приехали по указанному адресу и увидели, что палец из-за тесного ювелирного украшения уже покраснел и опух. Причем опух так сильно, что специалистам не оставалось ничего другого, как перекусить кольцо специальными кусачками. А чтобы не поранить во время «операции» палец, подложили стальную пластину.

Кольцо раскусили, растянули в стороны, и безымянный палец был «освобожден». Женщине оставалось только поблагодарить спасателей и приложить к распухшему месту лед.