Жительница Ярославской области после звонка «сотрудника банка» лишилась 235 тысяч рублей

После звонка «сотрудника банка» женщина лишилась 235 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Новой жертвой телефонных мошенников стала 53-летняя жительница Ростовского района.

Сработала стандартная схема: женщине позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина убедил потерпевшую перевести деньги с карты на «безопасный» счет. Это, по словам звонившего, должно было защитить их от якобы незаконного списания.

- Затем под предлогом отмены заявки на кредит, которую мошенники оформили от имени заявительницы, мужчина убедил войти в личный кабинет банковского приложения и оформить заявку на новый кредит. Женщина не заподозрила подвоха, выполнила все указания «сотрудника» и в результате лишилась 235 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.