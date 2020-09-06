Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Жительница Ярославской области после звонка «сотрудника банка» лишилась 235 тысяч рублей

Теперь полиции предстоит найти злоумышленников
Светлана Крутикова
КомментироватьОставить комментарий
После звонка «сотрудника банка» женщина лишилась 235 тысяч рублей

После звонка «сотрудника банка» женщина лишилась 235 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Новой жертвой телефонных мошенников стала 53-летняя жительница Ростовского района.

Сработала стандартная схема: женщине позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина убедил потерпевшую перевести деньги с карты на «безопасный» счет. Это, по словам звонившего, должно было защитить их от якобы незаконного списания.

- Затем под предлогом отмены заявки на кредит, которую мошенники оформили от имени заявительницы, мужчина убедил войти в личный кабинет банковского приложения и оформить заявку на новый кредит. Женщина не заподозрила подвоха, выполнила все указания «сотрудника» и в результате лишилась 235 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Криминал