Покажут достопримечательности «Пятерки»: в Ярославле появился экскурсионный трамвай

Экскурсионный трамвай будет ходить два раза в день по выходным - в 11 и 14 часов Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле запустили экскурсионный трамвай. Он курсирует по тому же маршруту, что и трамвай №1 - от улицы Свердлова до улицы Чкалова. Отличить туристический транспорт от обычного можно будет по разукрашенным бортам, на которых изображены Волковский театр, Советская площадь, Стрелка и планетарий.

- Во многих городах такого транспорта, как трамвай, уже нет, а в Ярославле он сохранился. Многие туристы, которые приезжают к нам, хотят прокатиться на нем. Это своего рода развлечение для людей, которые не пользовались трамваем уже несколько десятилетий, - отметил начальник службы эксплуатации «Яргорэлектротранса» Олег Сизяков.

Экскурсия будет длиться 40 минут. За это время аудиогид расскажет пассажирам об истории Бутусовского парка, площади Карла Маркса, клуба «Гигант» и Соловьевской больницы. Упомянут и о тех достопримечательностях, которых уже нет, например, о кинотеатре «Волга».

Ходить экскурсионный трамвай будет два раза в день по выходным - в 11 и 14 часов. Стоимость билета - 200 рублей. Для детей до семи лет в сопровождении взрослых поездка бесплатная.