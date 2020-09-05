В Ярославле эксгибициониста, сбежавшего из-под домашнего ареста, отправили в изолятор

Ярославец разрезал электронный браслет и сбежал из квартиры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители задержала 40-летнего жителя Ярославля, сбежавшего из-под домашнего ареста. Мужчина, обвиняемый в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних, должен был находиться в квартире и дожидаться суда. Однако вместо этого ярославец предпочел разрезать электронный браслет и уйти из дома.

- Суд предоставил мужчине возможность на период следствия находиться по месту жительства, заниматься воспитанием своих детей и тем самым доказать суду возможность исправления без реального лишения свободы. Обвиняемый же нарушил целостность прикрепленного к нему электронного браслета и скрылся от контроля сотрудников уголовно-исполнительной инспекции, - сообщили в областной прокуратуре.

Ярославца нашли и отправили в следственный изолятор. Там он теперь будет находиться до суда.