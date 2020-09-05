Снаряд, найденный на территории Ярославского музея-заповедника, уничтожили

Обнаруженный предмет оказался 76-мм снарядом. ФОТО: пресс-служба управления Росгвардии по Ярославской области

Вчера, 4 августа, саперы обезвредили боеприпас, который обнаружили на территории музея-заповедника. Предмет нашли рабочие во время ремонтных работ.

Прибывшие на место сотрудники вневедомственный охраны оцепили территорию и отвели сотрудников и посетителей музея на безопасное расстояние. В дальнейшем взрывотехники установили, что найденный предмет является 76-мм снарядом. Судя по значительным следам коррозии, боеприпас пролежал в земле не один десяток лет, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Ярославской области.

Снаряд вывезли на специализированный полигон и уничтожили.