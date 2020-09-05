Транспорт пустят в объезд: в Рыбинске закроют улицу Новую

Улица Новая будет перекрыта с 7 сентября до 1 октября Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 7 сентября, в 10 часов утра на участке от магазина «Авангард» до улицы Новой начнутся работы по замене водопровода. В связи с ремонтом указанную улицу перекроют для движения всех видов транспорта.

- Автобус №6 будет ходить от проспекта Ленина по улицам Зои Космодемьянской, Академика Губкина, Лизы Чайкиной без заезда на Кораблестроителей и далее своим маршрутом. В обратную сторону - тем же маршрутом, - сообщили в отделе транспорта и связи администрации Рыбинска.

Автовладельцам придется ездить в объезд придется до 1 октября. Именно к этой дате планируют завершить ремонтные работы.