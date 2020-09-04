В Ярославле приставы арестовали счет Елены Летучей

Известная телеведущая Елена Летучая оказалась должна банку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Известная телеведущая Елена Летучая оказалась должна банку более 350 тысяч рублей. Но позабыла о своем займе, поэтому судебным приставам пришлось арестовать счет телезвезды.

- При выходе по адресу установлено, что должница по месту регистрации появляется редко - женщина является телеведущей и проживает в другом городе. Судебные приставы выявили расчетные счета должницы, принадлежащие должнице в одном из городских банков. Денежные средства были арестованы, женщина оповещена об аресте при помощи sms-сообщения, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

На одном из счетов оказалась сумма, достаточная для погашения долга. Почти 400 тысяч рублей списали в принудительном порядке.

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