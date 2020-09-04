Девять артистов хоровой капеллы "Ярославия" заболели COVID-19

Артисты, которые контактировали с заболевшими, продолжают сдавать тесты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У девяти артистов хоровой капеллы "Ярославия" тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. Филармонический коллектив, то есть, 81 человек, отправлен на изоляцию. Артисты, которые контактировали с заболевшими, продолжают сдавать тесты, сообщил оперативный штаб.

Концерт "Ярославии", который был запланирован на 24 сентября, перенесен на середину октября. Точную дату сообщат позднее.

Вернуться к работе артисты смогут при наличии отрицательного результата теста на COVID-19 и при наличии заключения врача.