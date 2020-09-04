В Ярославле стали чаще умирать люди

По данным Ярославльстата, в областном центре за январь-июнь этого года родились 2573 человека, а умерли – 4257. По сравнению с тем же периодом прошлого года, естественные потери населения увеличились на 39,4 процента.

Число прибывших за полгода мигрантов уменьшилось на 2883 человека или на 40,6 процента. Уехал из Ярославля 1221 иностранец.

- Наблюдавшийся с января по июнь 2019 года миграционный прирост с Арменией, Беларусью, Киргизией, Узбекистаном и Украиной в январе-июне этого года сменился на убыль. Наибольший отток населения города произошел в Украину, Узбекистан, и Армению, - сообщили специалисты.

С браками и разводами тоже не все стабильно, конечно, во многом повлияла пандемия, которая привела к закрытию ЗАГСов и судов. Число браков уменьшилось на 23,1 процента, а разводов – на 39,5. Поженилась несмотря ни на что 1091 пара, развелись – 763 пары.