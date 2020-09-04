Сотрудник ярославской железной дороги платил деньги за свои прогулы

Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Интересную, но не законную схему придумал один из сотрудников железной дороги. Он, по версии следствия, договорился с мастером линейного участка, чтобы тот ставил ему отметки в табель учета рабочего времени, хотя на самом деле его в это время на службе не было. За один день прогула полагалась тысяча рублей.

- Подозреваемый с января по июля 2020 года вносил заведомо ложные сведения в табель и на основании этого происходили выплаты зарплаты. Таким образом, мастер получил взятку на общую сумму в 43 тысячи рублей, - рассказали в ярославском следственном отделе на транспорте Северо-Западного управления на транспорте СК РФ.

Возбуждено уголовное дело.