В четырех населенных пунктах Ярославского района появится газ

Газ смогут провести владельцы 135 домов Фото: Правительство Ярославской области

В скором времени в селе Григорьевское и деревнях Некрасово, Щеглевское и Хабарово Ярославского района появится газ. В настоящее время здесь идет строительство распределительных сетей. Стоимость проекта составляет более 28 миллионов рублей.

На сегодняшний день объект готов на 50%. Работы должны завершить в октябре. После этого 135 потребителей смогут провести голубое топливо в свои дома.

По словам исполняющей обязанности директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Марии Сачковой, в этом году в регионе по программе газификации планируют проложить около 90 километров трубопровода. Это позволит газифицировать две тысячи домов в 14 населенных пунктах.