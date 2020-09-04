Ярославцу грозит 5 лет за сбитого на «зебре» пешехода

Пешехода сбили на "зебре" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело, возбужденное в отношении водителя грузовика, направлено в суд. В феврале этого года на пешеходном переходе 40-летний мужчина, который ехал на грузовом «Хенда», сбил 57-летнего мужчину.

- В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый, совершая поворот с проспекта Дзержинского на Ленинградский, нарушил требования ПДД. Он неправильно выбрал скорость, не остановился перед пешеходным переходом и не уступил дорогу пешеходу, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

С тяжелыми травмами пострадавший был госпитализирован, более 2,5 месяцев лечился в больнице, но врачи ничего сделать не смогли, несмотря на все свои старания. Мужчина скончался.

Свою вину водитель полностью признал. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.