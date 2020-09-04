В Рыбинске пропала 15-летняя девочка

В Рыбинске ищут 15-летнюю Софью Балагаеву. ФОТО: группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" во ВКонтакте

В Рыбинске ищут 15-летнюю Софью Балагаеву. Девочка ушла из дома 1 сентября и не вернулась. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

На вид Софье 17-18 лет, ее рост 170 сантиметров, среднего телосложения, русые длинные волосы до пояса. Была одета в бордовую кожаную куртку, черные брюки, на ногах - обувь белого цвета.

Если вы располагаете информацией, которая может помочь в поиске пропавшей, сообщите в полицию по номеру 02, 102, 112 или на горячую линию поискового отряда «ЯрСпас» - 8-910-964-08-38.