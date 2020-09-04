В День города в центре Ярославля ограничат движение машин

С 6 до 23 часов ограничат движение машин на центральных улицах города Фото: Мэрия Ярославля

12 сентября в Ярославле перекроют часть центральных улиц. В этот день пройдут торжественные и культурно-массовые мероприятия

С 6 до 23 часов ограничат движение, а также остановку и стоянку машин на следующих участках улиц: Которосльная набережная, Волжская набережная, Первомайская, Нахимсона, Андропова, Кирова, Максимова, Революционная, Почтовая, площадь Челюскинцев, Первомайский переулок, Депутатская, Трефолева, Советская, Советская площадь, Красный съезд, Кедрова, Волкова, Народный переулок, Советский переулок, Волжский спуск.

Где будут действовать ограничения Фото: Мэрия Ярославля

Кроме того, с 16 до 23 часов, на время проведения салюта в акватории Волги, ограничения будут действовать на участке Тверицкой набережной и съездах с Октябрьского моста.