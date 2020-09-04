В Переславле-Залесском будут судить поджигателя, спалившего дом, гараж и машину соседей

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

46-летний житель Переславля-Залесского обвиняется в поджоге чужого имущества.

Преступление произошло в апреле этого года. Установили, что мужчина, будучи нетрезвым, проник на участок соседей и, используя горючую жидкость, поджег дом и гараж. Побудила обвиняемого к таким действиям, как выяснилось, личная неприязнь.

- Огонь уничтожил дом и все имущество, находящее в нем, гараж и машину на общую сумму более 7,8 миллиона рублей. Чтобы возместить причиненный потерпевшим ущерб, на имущество мужчины наложили арест на сумму более 400 тысяч, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В настоящее время расследование завершено, дело передано в суд. Обвиняемый находится под стражей. Поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы.