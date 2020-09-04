В Ярославле из-за ремонтных работ перекроют движение на улице Володарского

Ограничения будут действовать с 8:00 5 сентября до 20:00 6 сентября Фото: Мэрия Ярославля

В районе дома №1 на улице Володарского ограничат движение машин. На данном участке будут проводиться земляные работы по устранению дефекта на тепловых сетях, сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Движение перекроют на два дня. Ограничение начнет действовать завтра, 5 сентября, с восьми утра. Возобновится проезд машин в воскресенье, 6 сентября, в 20 часов.

Мэрия города просит водителей быть внимательными и учитывать данные изменения.