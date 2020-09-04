На территории Ярославского музея-заповедника нашли артиллерийский снаряд

Сотрудников и посетителей эвакуировали. ФОТО: группа "Ярославский музей-заповедник" во ВКонтакте

Сегодня, 4 сентября, на территории музея-заповедника в Ярославле обнаружили предмет, похожий на артиллерийский снаряд. По предварительной информации, его нашли во время ремонта водопровода.

В настоящее время на месте работают специалисты МЧС и саперы. Сотрудников и посетителей музея эвакуировали.

Предположительно, найденный предмет может быть снарядом времен Гражданской войны. Известно, что в июле 1918 года центр города подвергся обстрелу во время подавления мятежа против советской власти. По другой версии, снаряд может относиться к эпохе Великой Отечественной войны.