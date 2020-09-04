С 20 сентября в центре Ярославля ограничат стоянку машин Фото: Мэрия Ярославля

С 20 сентября в центре Ярославля ограничат стоянку транспорта. Как пояснили в городской администрации, делается это для того, чтобы повысить уровень безопасности дорожного движения.

- С 20 сентября автомобиль нельзя будет оставлять на улице Нахимсона в районе дома №18, а также в районе дома №53 по улице Первомайской, - сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Автовладельцев просят быть внимательными и соблюдать установленные правила. В противном случае эвакуации машин и штрафов будет не избежать.