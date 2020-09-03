Ярославцев предупреждают об угрозе распространения птичьего гриппа

Ярославский Россельхознадзор предупредил о возможной вспышке птичьего гриппа в регионе Фото: Администрация Рыбинска

Ярославский Россельхознадзор предупредил о возможной вспышке птичьего гриппа в регионе.

- В августе этого года эпизоотическая ситуация по гриппу птиц типа А на территории страны резко ухудшилась. Вспышку птичьего гриппа уже зарегистрировали в Челябинской, Курганской и Омской областях, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты считают, что в ближайшее время ситуация будет ухудшаться из-за осенней миграции птиц.

- В сложившихся условиях есть угроза того, что возбудитель болезни может попасть на крупные промышленные птицеводческие предприятия, фермерские хозяйства, возможны случаи заражения домашней птицы в личных хозяйствах. Вирус птичьего гриппа опасен и для человека, который контактирует с инфицированными пернатыми, - пояснили в региональном Россельхознадзоре.

Понять, что птица больна, можно по следующим признакам: необычное поведение, дискоординация движений (вращательное движение головой, искривление шеи); отсутствие реакции на внешние раздражители и угнетенное состояние. При обнаружении подобных симптомов необходимо обратиться в государственную ветеринарную службу.

Ярославцам советуют избегать контакта с любыми пернатыми в фермерских или личных хозяйствах, на рынках и открытых водоемах. Кроме того, не рекомендуют покупать мясо и яйца птиц в местах несанкционированной торговли.