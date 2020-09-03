Ярославцы могут отказаться от ненужной страховки

При досрочном погашении кредита часть страховки также можно вернуть Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменения в законодательстве, согласно которым ярославцы могут вернуть деньги за страховку, оформленную при получении кредита в банке, вступили в силу с 1 сентября.

Ранее это сделать было практически невозможно.

- Каждого нового клиента подключали к коллективному договору и страховой компании, и он не имел статуса самостоятельной «стороны договора». Теперь у заемщика есть 14 дней, когда он может расторгнуть договор страхования, - пояснили в ярославском отделении Банка России.

И кредитор будет обязан вернуть деньги в течение семи рабочих дней. Но изменения эти будут действовать только для тех соглашений, которые были заключены с 1 сентября 2020 года.

Еще одно нововведение касается возврата части стоимости страховки при досрочном погашении кредита. Сумма возврата будет строго пропорциональна времени, которое осталось до конца действия страховки. Если договор оформлен на год, а кредит погашен за полгода, то за оставшиеся 6 месяцев сумму должны вернуть. Конечно, если не наступил страховой случай.