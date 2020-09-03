Волковский театр открыл продажу билетов на спектакли

271-ый сезон откроется 3 октября. ФОТО: архив КП

После полугодового перерыва, вызванного пандемией по коронавирусу, Волковский театр наконец-то распахнет свои двери для зрителей. 3 октября открывается 271-ый творческий сезон, на который уже началась продажа билетов.

В афише – две премьеры и самые популярные постановки прошлого сезона. Это «Неаполитанские каникулы», «Калина красная», «Пушкиниана», «Москва – Петушки», «Каренин», иммерсивный спектакль «Письма Первой мировой».

3 и 4 октября состоятся премьерные показы мюзикла Егора Дружинина «Еврейское счастье». И 16 и 17 октября ярославцы увидят вторую новинку – комедию «Сирена и Виктория» Александра Галина в постановке Валерия Кириллова.

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