В Ярославле изменилось расписание автобуса №23

С 3 сентября изменилось расписание автобуса №23. ФОТО: группа "Общественный транспорт Ярославля" во ВКонтакте

С сегодняшнего дня, 3 сентября, изменилось расписание автобуса №23, который ходит по маршруту «Областная больница - 15-й микрорайон».

- На линию вернули две машины, которые отменяли из-за коронавируса, - пояснили в пресс-службе Яргортранса.

От остановки «Областная больница» автобусы будут отправляться:

в рабочие дни: 05:33, 05:54, 06:15, 06:36, 06:57, 07:18, 07:39, 08:00, 08:33, 08:57, 09:21, 09:45, 10:20, 10:55, 11:31, 12:03, 12:34, 13:06, 13:39, 14:09, 14:44, 15:15, 15:36, 15:57, 16:18, 16:40, 17:00, 17:21, 17:42, 18:13, 18:46, 19:19, 19:52, 20:25, 20:56, 21:27, 22:10, 22:29, 23:00, 23:31;

в выходные: 05:35, 06:38, 07:41, 08:13, 08:44, 09:28, 10:31, 11:03, 11:34, 12:06, 13:09, 14:12, 15:17, 15:49, 16:20, 16:52, 17:23, 17:55, 18:57, 19:29, 20:31, 21:33, 22:36.

От остановки «15-й микрорайон»:

в рабочие дни: 06:36, 06:57, 07:18, 07:39, 08:00, 08:21, 08:42, 09:03, 09:36, 10:00, 10:24, 10:48, 11:23, 11:58, 12:34, 13:06, 13:37, 14:09, 14:42, 15:12, 15:47, 16:18, 16:39, 17:00, 17:21, 17:43, 18:03, 18:24, 18:45, 19:16, 19:49, 20:22, 20:55, 21:28, 21:59, 22:30, 23:11, 23:32;

в выходные: 06:38, 07:41, 08:44, 09:16, 09:47, 10:31, 11:34, 12:06, 12:37, 13:09, 14:12, 15:15, 16:20, 16:52, 17:23, 17:55, 18:26, 18:58, 20:00, 20:32, 21:34, 22:36, 23:39.