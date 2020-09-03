Прокуратура оштрафовала ярославских перевозчиков

Правоохранители выявили нарушения в работе ярославских перевозчиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Дзержинского района совместно с ГИБДД проверили, как ярославские перевозчики соблюдают требования безопасности дорожного движения, выпуская на маршруты автобусы.

Нарушений правоохранители нашли немало. Выяснилось, что на работу выезжали автобусы с различными рисунками протектора шин на одной оси. Кроме того, у некоторых маршруток не работают осветительные устройства и внешние аварийные выключатели задней пассажирской двери, отсутствуют противооткатные упоры. У одного из водителей не оказалось страхового полиса, сообщили в областной прокуратуре.

По результатам проверки в отношении трех индивидуальных предпринимателей и одного юридического лица возбудили административные дела. Виновным придется заплатить штрафы и устранить выявленные нарушения.

Прокуратура пообещала проконтролировать, как будет выполнено представление.