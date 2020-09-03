Мэр Ярославля задолжал за услуги ЖКХ

Ярославский градоначальник накопил долг за квартиру в подмосковных Люберцах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В списке должников по оплате коммунальных услуг оказался ярославский градоначальник Владимир Волков. Информация об этом появилась в открытой базе данных УФССП.

Судебные приставы возбудили в отношении мэра Ярославля исполнительное производство. Однако долг числится не в столице Золотого кольца, а в подмосковных Люберцах.

- Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию составляет 28703 рубля 41 копейку, - сообщили в УФССП России.