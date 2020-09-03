Ярославцы могут оформить загранпаспорт нового поколения в МФЦ

В Ярославле проходит испытание пилотный проект Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ярославле проходит испытание пилотный проект, в рамках которого загранпаспорт нового поколения с биометрическими данными можно получить в МФЦ. Правда, пока только в одном – в Дзержинском районе на улице Панина,38. Там используется криптокабина.

- Внедрение криптокабин сделает процесс оформления загранпаспортов и снятия биометрических данных более простым и доступным. Криптокабина сканирует отпечатки пальцев и разворот паспорта, делает цифровое фото. Полученные данные передаются в систему «Мир», проходят проверку и поступают на фабрику Госзнака для изготовления паспорта. После чего документ передается в МФЦ для выдачи заявителю, - рассказал руководитель региональной сети МФЦ Павел Перехватов.