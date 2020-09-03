К новому учебному году «Ростелеком» представил обновленную версию образовательного сервиса «Лицей»

Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Ростелеком"

Теперь там представлены видеоуроки по всем предметам школьной программы (кроме физкультуры). Школьникам доступны видеоролики о том, как безопасно проводить химические опыты дома, курсы финансовой и цифровой грамотности и другое.

- Бесценный опыт, который мы получили в период самоизоляции, показал, дистанционное образование сейчас востребовано как никогда и его популярность растет, — отметила вице-президент «Ростелекома» Диана Самошкина.

Контент «Лицея» рассчитан на учеников 1–11 классов и позволяет учиться онлайн по программе, соответствующей федеральным государственным образовательным стандартам. Помимо уникального образовательного и развивающего контента в «Лицее» теперь ведется статистика — каждый ученик видит свой прогресс в процентах: сколько предметов, тем и уроков он прошел. Кроме того, в интерактивных тренажерах появились подсказки, благодаря которым можно повторно ответить на вопрос и закрепить знания.