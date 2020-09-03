Житель Ярославля зарезал знакомую в пылу пьяной ссоры

В настоящее время обвиняемый находится под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На скамье подсудимых окажется 32-летний житель Ярославля. Мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.

Преступление произошло в апреле этого года в квартире дома на улице Угличской. Установили, что ярославец выпивал вместе с 32-летней приятельницей. Между разгоряченными спиртным людьми вспыхнула ссора. Мужчина схватил нож и несколько раз ударил им знакомую в живот. От полученных травм женщина скончалась, рассказали в пресс-службе СК России по Ярославской области.

В настоящее время расследование завершено, дело передано в суд. Обвиняемый находится под стражей.