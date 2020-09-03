«Россия, я люблю тебя!»: на сайте «Комсомольской правды» стартовал всероссийский фотоконкурс

Принять участие в конкурсе может каждый Фото: Полина Вачнадзе

На сайте «Комсомольской правды» начался пятый Всероссийский фотоконкурс «Россия, я люблю тебя!», который издание проводит совместно с компанией «Росгосстарх». Юбилейный, пятый фотоконкурс приурочен ко Дню страховщика и дню рождения «Росгосстраха».

К участию в конкурсе принимаются снимки, сделанные в России. Обязательно нужно указать, какое место изображено на фотографии, где и когда она была сделана. Принять участие в конкурсе и выиграть призы может любой желающий.

Фотоснимки будут размещены на сайте «Комсомолки». Оценить их смогут два жюри. Первое – народное, это читатели сайта и газеты. Второе – профессиональное, которое отберет лучшие работы. Автор фотографии, получивший признание профессионалов, получит главный приз – сертификат на туристическую поездку по России. Победитель народного голосования и 11 финалистов, выбранных экспертами, получит сувениры от «Росгосстраха» и книжные новинки от «КП».

Работы принимаются до 25 сентября. Подведение итогов – 8 октября 2020 года.

На конкурс принимаются работы в формате jpg или jpeg, размер одного снимка – от 700 Кб до 5 Мб.

ВАЖНО! Принимая участие в конкурсе, вы подтверждаете, что согласны с условиями ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСЕ.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ.